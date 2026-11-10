Banca d’Italia, Vittorio Messina (Confesercenti): “La Regione cresce ma non abbastanza”

«Il rapporto della Banca d’Italia sull’economia siciliana restituisce un quadro fatto di segnali incoraggianti, ma anche di criticità che non possono essere sottovalutate. La Sicilia continua a crescere, ma lo fa a un ritmo inferiore rispetto al resto del Paese e al Mezzogiorno. È questo il dato dal quale dobbiamo partire per comprendere che la ripresa in atto non è ancora sufficientemente solida e, soprattutto, non coinvolge in maniera equilibrata tutto il sistema produttivo». Lo afferma Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, commentando l’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia relativo al primo semestre del 2026.

«La crescita dello 0,6% del prodotto regionale, a fronte dello 0,9% nazionale e dell’1% del Mezzogiorno, evidenzia un divario che dobbiamo impegnarci a colmare. Positiva è la dinamica dei servizi, del turismo e delle costruzioni, così come l’incremento dei pernottamenti turistici e del traffico aeroportuale. Si tratta di comparti strategici per la nostra economia, che confermano le potenzialità della Sicilia e la capacità delle imprese di intercettare nuove opportunità. Tuttavia, non possiamo ignorare i segnali di rallentamento che emergono dalle prospettive delle aziende e dalla dinamica degli investimenti».

Per Messina, una delle questioni più delicate riguarda la condizione delle piccole imprese: «Il rapporto evidenzia un elemento particolarmente significativo: mentre i finanziamenti bancari alle imprese sono aumentati del 4,6% su base annua, la crescita ha riguardato le aziende medio-grandi, mentre i prestiti alle imprese di minore dimensione hanno continuato a contrarsi. È una contraddizione che deve far riflettere. Le micro e piccole imprese rappresentano l’ossatura dell’economia siciliana, soprattutto nel commercio, nel turismo, nell’artigianato e nei servizi. Non possiamo chiedere loro di innovare, investire e creare occupazione se non garantiamo condizioni di accesso al credito adeguate. Preoccupa, inoltre, che il costo dei finanziamenti continui a essere superiore alla media nazionale».

Altro elemento di attenzione è rappresentato dal mercato del lavoro e dalla capacità di spesa delle famiglie. «L’occupazione nel primo semestre è rimasta sostanzialmente stabile, mentre nel Mezzogiorno e in Italia è cresciuta. Il tasso di disoccupazione scende, ma diminuisce anche la partecipazione al mercato del lavoro: un dato che invita a non interpretare automaticamente questo risultato come un miglioramento strutturale. A ciò si aggiunge un’inflazione che a settembre ha raggiunto in Sicilia il 4,6%, superando il dato nazionale del 4,2%. L’aumento dei costi dell’energia, dei trasporti e delle utenze incide sul potere d’acquisto delle famiglie e, contemporaneamente, sui margini delle imprese. La conseguenza è una pressione che rischia di frenare i consumi e indebolire ulteriormente il commercio di prossimità».

«La Sicilia – prosegue Messina – ha bisogno di una politica economica che non si limiti a sostenere la crescita congiunturale, ma costruisca le condizioni per renderla duratura. Occorre accelerare la spesa e la realizzazione degli investimenti del PNRR, rafforzare le infrastrutture materiali e digitali, ridurre il costo dell’energia e sostenere gli investimenti delle imprese. In questa direzione riteniamo strategico valorizzare pienamente gli strumenti della ZES Unica, semplificando le procedure, ampliando le opportunità di accesso agli incentivi e favorendo gli investimenti anche delle piccole e medie imprese».

«Serve inoltre una politica specifica per il commercio e i servizi di prossimità, che non sono soltanto attività economiche, ma presidio sociale, vitalità dei centri urbani e qualità della vita delle comunità. La desertificazione commerciale dei centri storici e dei piccoli comuni è un fenomeno che va contrastato con interventi concreti di rigenerazione urbana, fiscalità di vantaggio e sostegno all’imprenditorialità».

«La sfida – conclude il presidente di Confesercenti Sicilia – è trasformare le potenzialità della nostra regione in opportunità reali per chi investe, lavora e produce. Il turismo, la cultura, il commercio, l’artigianato e i servizi devono essere parte integrante di una strategia unitaria di sviluppo. Non basta che la Sicilia cresca: dobbiamo fare in modo che questa crescita raggiunga le imprese più piccole, generi occupazione stabile, migliori i redditi delle famiglie e offra ai giovani concrete ragioni per restare e costruire qui il proprio futuro».