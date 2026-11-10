Santo Stefano Quisquina, al via la rassegna “C’è (ancora una volta) il Cinema!”: otto film in programma

È stato presentato domenica scorsa il cineforum “C’è (ancora una volta) il Cinema!”, organizzato dall’Associazione Chimera, presieduta dal prof. Gian Paolo Renello, con la direzione artistica del dott. Renzo De Pascale. L’iniziativa si avvale della collaborazione tecnica dell’associazione Quisquina Channel e dell’Unità Pastorale di Santo Stefano Quisquina, che ha messo a disposizione i locali. Partecipano inoltre il Centro di Elevazione Culturale di Palazzo Adriano e l’associazione Immagine Attiva di Palermo. Il primo ciclo della rassegna prenderà il via sabato 14 novembre e si svolgerà nel salone parrocchiale “Mons. Luigi Abella”, in via Mulino Sottano a Santo Stefano Quisquina, struttura riaperta come cinema nel 2025 con l’avvio delle proiezioni curate dalla parrocchia.

La presentazione si è svolta presso l’Hub Turistico (ex Macello comunale), alla presenza del sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore; di Giovanna Ferraro, assessore alla Cultura e vicesindaco; di don Giuseppe Alotto, arciprete dell’Unità Pastorale San Nicolò di Bari e della Beata Maria Vergine del Carmelo; di Renzo De Pascale, direttore artistico della rassegna; di Gian Paolo Renello, presidente dell’Associazione Chimera; e di Giovanni Gaetani Liseo, presidente dell’associazione Quisquina Channel.

Il primo ciclo prevede otto film di generi diversi, dalla commedia al dramma, dall’animazione all’avventura, dal western all’azione, fino al dramma sentimentale, alla guerra, alla fantascienza e al thriller. Questo il programma delle proiezioni: Skyfall (2012) – sabato 14 novembre 2026; Chocolat (2000) – sabato 21 novembre 2026;Cena tra amici (2012) – sabato 28 novembre 2026; The Polar Express (2004) – sabato 5 dicembre 2026; I magnifici 7 (2016) – sabato 9 gennaio 2027; Casablanca (1942) – sabato 16 gennaio 2027; Io, robot (2004) – sabato 23 gennaio 2027; Moon (2009) – sabato 30 gennaio 2027.

Le proiezioni inizieranno tutte alle ore 17:30. L’ingresso sarà libero e gratuito. Ogni appuntamento sarà introdotto da Renzo De Pascale e seguito da un dibattito finale. L’obiettivo dell’iniziativa è creare un’importante occasione di promozione culturale e partecipazione. La sala parrocchiale “Mons. Abella” diventerà così uno spazio aperto alla cultura, all’incontro e alla condivisione, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio. L’Amministrazione comunale, partner dell’evento, e gli organizzatori auspicano un’ampia partecipazione, con l’obiettivo di consolidare la rassegna come appuntamento significativo per Santo Stefano Quisquina e per i comuni del comprensorio.