Il Tar sospende il provvedimento di sgombero dello stadio di Trapani

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con un decreto monocratico d’urgenza, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal F.C. Trapani 1905 s.r.l. del presidente Valerio Antonini — rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Roberta Maria Grazia Chianetta — contro il libero consorzio comunale di Trapani disponendo la sospensione dello sgombero dopo la determinazione dirigenziale dello scorso 6 novembre 2026. Con quell’atto, l’amministrazione aveva preso atto della scadenza della concessione dello stadio (risalente al 27 febbraio 2026) e della sentenza del Tribunale di Trapani intimando alla società sportiva lo sgombero dei locali entro il termine perentorio del 10 novembre.

L’imposizione immediata – dicono i legali – rischiava di paralizzare l’attività del club, a maggior ragione in vista della partita di campionato casalinga già calendarizzata per il 15 novembre. Il presidente del TAR Sicilia, Salvatore Veneziano, esaminata la documentazione allegata al ricorso, ha ravvisato gli estremi del “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso”. A pesare in modo determinante sulla decisione è stata la combinazione tra l’imminenza dello sgombero (fissato per il giorno successivo alla pronuncia) e la vicinanza temporale della gara casalinga. Il giudice amministrativo ha disposto la sospensione del provvedimento dirigenziale impugnato anche al fine di consentire il regolare svolgimento della partita.