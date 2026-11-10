Eventopoli, il retroscena sulla cacciata di Ciulla dalla Giunta: “Era come un bambinone”

Non solo (presunti) illeciti nella spartizione, quasi con “manu militari” di eventi, eventucci e soprattutto di tanti soldi pubblici. Ma anche lo spaccato, visto da dietro le quinte (è il caso di dirlo) della politica locale degli utlimi anni.

L’inchiesta ribattezzata dai giornali “Eventopoli”, condotta dalla Procura della Repubblica di Agrigento racconta, grazie alle intercettazioni ma anche alle testimonianze raccolte dai magistrati, cosa avveniva sotto la superficie della narrazione quotidiana. Dinamiche e vicende spesso riferite dai media ma tacciate di essere semplici ricostruzioni giornalistiche, che però adesso sono raccontate dalla viva voce dei diretti interessati, che lo hanno fatto sotto giuramento e seduti davanti, spesso, al procuratore capo Giovanni Di Leo. Un caso Grandangolo ve lo ha raccontato già nei giorni scorsi: le dimissioni da presidente della Fondazione Agrigento 2025 di Giacomo Minio imposte dal presidente della Regione Renato Schifani.

Adesso, continuando in esclusiva ad analizzare l’ampio carteggio depositato nell’inchiesta che ha visto la richiesta di arresto per il deputato di FdI Lillo Pisano, c’è un’altra vicenda molto rilevante a livello locale che emerge ai margini dell’attività di accertamento dei magistrati, cioè la rimozione dalla giunta di Agrigento di Costantino Ciulla, oggi consigliere comunale e fino a pochi mesi fa assessore di Franco Micciché in quota Fratelli d’Italia, segnatamente proprio di Pisano, insieme al quale è anche indagato in “Eventopoli”.

Ascoltato dal procuratore capo, l’ex sindaco spiega come si è arrivati ad una cacciata che ha fatto molto discutere per modi e tempi. Micciché, dopo aver bollato Ciulla con l’epiteto di “bambinone” per i continui scontri interni alla giunta, spiega di essere stato indispettito dal fatto che l’ex assessore proponesse iniziative “l’ultimo giorno”, fino alla “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. L’ex primo cittadino racconta che per il Ferragosto 2025 il Comune promosse un evento in piazza con Loredana Errore. “Eravamo senza soldi, ha voluto mille euro” dice Miccichè, e aggiunge, “le altre proposte portate da Ciulla, su richieste fatte da tutti questi… che si occupano di spettacolo, non c’era meno di 40,45,50.mila euro”. Il giorno dopo la notte più lunga dell’estate Ciulla, sui social, rivendica il successo dell’evento dell’anno precedente, quello da lui organizzato con Elettra Lamborghini.

Un fatto che fa infuriare Micciché, il quale convoca Ciulla a casa sua e gli chiede le dimissioni. Un passo indietro che non arriva, fino alla “traumatica” rimozione notificata con messi direttamente al già assessore. C’è poi un tema che viene particolarmente approfondito, cioè appunto quello della prassi consolidata di organizzare l’ultimo giorno disponibile gli eventi, segnatamente proprio il Capodanno e gli appuntamenti natalizi oggetto di “Eventopoli”. E’ il procuratore Di Leo a chiedere se Micciché non avesse intravisto “una anomalia nel fatto che viene deliberata una spesa a copertura di eventi che avrebbero dovuto essersi già celebrati”. L’ex sindaco ribadisce che questo fu uno dei motivi dell’allontanamento e riporta alla memoria l’incidente del concerto di Elettra Lamborghini del Ferragosto 2024. Uno spettacolo che la giunta, chiamata la mattina del 15 a deliberare per il contributo necessario (con un assessore, riferisce Micciché, in pantaloncini) si rifiutò di votare. “Sempre la stessa cosa – dice l’ex primo cittadino – avevano l’artista pronto e l’uscivano all’ultimo giorno”. Il concerto si svolse comunque, ma non venne pagato dal Comune. Il medico si spinge a sostenere che lo pagarono di tasca Ciulla e Pisano.

Chissà.