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“Abusa di una donna ubriaca in campagna”, 44enne rinviato a giudizio 

L’uomo avrebbe condotto in auto una donna, in quel momento sotto effetto di alcolici, abusando di lei in una casa di campagna di un amico

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Sciacca ha disposto il rinvio a giudizio di un 44enne – C.C. – con l’accusa di violenza sessuale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe condotto in auto una donna, in quel momento sotto effetto di alcolici, abusando di lei in una casa di campagna di un amico. Per questa vicenda anche quest’ultimo era già finito a processo. L’imputato comparirà il prossimo 2 dicembre davanti il collegio di giudici del tribunale di Sciacca per la prima udienza del processo. I fatti risalgono al 2019.

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