comitini

Giornata Unità Nazionale, Nigrelli: “Comitini Città Tricolore più piccola d’Italia”

La nota del sindaco di Comitini Luigi Nigrelli

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi si celebra la 165esima Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. “Il 17 marzo 1861- dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli -inizio’ finalmente  il percorso di unificazione nazionale. La ricorrenza – aggiunge Nigrelli – celebra i valori che fondano la nostra Repubblica: l’Unità del Paese ed i simboli di identità, libertà e democrazia. Il Tricolore rappresenta la storia, i sacrifici e le speranze di generazioni di italiani. Custodirne il significato significa guardare al futuro con spirito di unità e di pace”. Comitini è il paese dove per la prima volta in provincia di Agrigento è stata fatta sventolare la bandiera tricolore, durante una sommossa che costò la vita a diversi patrioti. Questo gesto di dedizione per la Patria ha indotto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a concedere alla piccola comunità di Comitini il titolo di città. Comitini è così diventata la Città Tricolore più piccola d’Italia.Questa giornata di festa – conclude Nigrelli – invita soprattutto i giovani a conoscere la storia nazionale e a comprendere l’importanza delle istituzioni democratiche.  Oggi celebrare questa giornata significa riconoscere che l’Unità non è solo un fatto del passato, ma un impegno quotidiano e continuo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Società

Premio Innovazione Sicilia a Milano: ecco l’impresa del futuro
Apertura

La mafia e la stidda nell’agrigentino, sentito in aula un ex agente della Dia
Apertura

“Piazze di spaccio nel centro di Cattolica Eraclea”, condannato 41enne 
comitini

Giornata Unità Nazionale, Nigrelli: “Comitini Città Tricolore più piccola d’Italia”
Agrigento

Benessere e salubrità personale della Polizia di Stato, i sindacati incontrano il prefetto Caccamo
Alessandria della Rocca

Furto in abitazione ad Alessandria della Rocca, denunciati due giovani romeni
banner italpress istituzionale banner italpress tv