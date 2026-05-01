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Maltrattamenti psicologici e fisici su un minore, arrestata insegnante

Il provvedimento, eseguito dalla Polizia, è stato emesso dal Gip

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Una insegnante di un Istituto comprensivo a Priolo (Siracusa) si trova ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla Polizia, è stato emesso dal Gip di Siracusa su richiesta della Procura L’attività investigativa è scattata in seguito ad alcune segnalazioni su episodi di maltrattamento nei confronti della vittima, sono state raccolte diverse testimonianze ed effettuati accertamenti tecnici sfociati nell’ordinanza cautelare nei confronti della donna.

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