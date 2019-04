Erosione Eraclea e Caos, Mareamico: “dalle parole ai fatti”

A seguito dei due tavoli tecnici la Regione Sicilia ha stanziato 4 milioni di euro per Eraclea Minoa e 4 milioni di euro per il Caos, l’associazione Mareamico ringrazia il Presidente Nello Musumeci e il responsabile dell’ufficio per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, nell’avere raccolto immediatamente le segnalazioni provenienti della nostra associazione, in merito al disastro erosivo che sta colpendo la costa di Eraclea Minoa e del Caos.



“Ora però dalle parole si deve passare immediatamente ai fatti, commenta Mareamico. Servono i progetti e le opere per fronteggiare il fenomeno erosivo che sta sottraendo spiagge e territori, creando danni ambientali e turistici inestimabili alle nostre coste.”