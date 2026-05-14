Premio Donna BCC 2025, ecco chi sono le agrigentine premiate

Si è svolta ieri ad Agrigento la cerimonia di premiazione del Premio Donna BCC 2025, l’iniziativa promossa da Banca delle Terre Venete e Banca San Francesco Credito Cooperativo, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea, nata per valorizzare l’impegno, la visione e il contributo delle donne allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.

L’evento conclusivo, ospitato in Sicilia, rappresenta il momento culminante di un percorso che ha idealmente unito Nord e Sud Italia, coinvolgendo le comunità del Veneto e della Sicilia. La manifestazione si è svolta con il patrocinio di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, Federazione Siciliana BCC, Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Città di Agrigento e Comune di Canicattì.

Il Premio Donna BCC 2025 ha riconosciuto storie di valore, impegno e innovazione femminile, premiando due vincitrici ex aequo e assegnando un premio speciale under 36, oltre a numerose menzioni speciali che testimoniano la ricchezza e la varietà dei percorsi femminili emersi.

Il Premio principale, del valore di 500 euro ciascuno, è stato assegnato a Sofia La Vecchia, per il contributo alla ricerca oncologica e la dedizione alla diffusione di una scienza equa e accessibile, e a Ornella Vezzaro, testimone del grande valore della vita attraverso la sua esperienza di paziente formatrice e il suo impegno nella promozione del turismo culturale inclusivo.

Il Premio Donna Giovane – under 36, anch’esso del valore di 500 euro, è stato conferito a Giusy Cipolla, per aver trasformato un sogno ambizioso in un progetto d’impresa autentico, profondamente radicato nel territorio e al tempo stesso proiettato verso il futuro.

Nel corso della cerimonia sono state inoltre attribuite menzioni speciali a Maria Grazia Bertaroli, per il contributo concreto e appassionato allo sviluppo culturale ed economico con particolare attenzione alla valorizzazione delle donne; a Franca Borin, esempio di leadership, resilienza e inclusione, capace di dimostrare come la disabilità non rappresenti un limite ma uno stimolo continuo all’eccellenza; e a Erika Maran, per aver trasformato un sogno sportivo in un progetto sociale e culturale di grande impatto, divenuto modello di empowerment femminile, inclusione e innovazione sociale.

Per la Sicilia sono state premiate Gabriella Giarratana, esempio autentico di volontariato vissuto con costanza, rispetto e profonda umanità; Rosangela Mannino, per l’impegno nella crescita culturale e sociale di Lampedusa con particolare attenzione alle nuove generazioni; Gesuella Pullara, per il contributo qualificato allo studio e all’applicazione delle normative in materia di reati sessuali; Ofelia Corsello, per la capacità di promuovere formazione, informazione e solidarietà sul territorio attraverso un’azione silenziosa e concreta di ascolto, accoglienza e sostegno alle persone in difficoltà; Elisa Tararà, giovane talento dalla straordinaria sensibilità artistica, capace di esprimere attraverso poesia e musica valori universali di libertà, giustizia e umanità; e Viviana Rizzuto, ingegnere di formazione e di visione, che ha scelto di trasformare metodo e strategia in strumenti di cura dei territori, costruendo relazioni, comunità e futuro con una leadership femminile capace di unire concretezza ed empatia.

«Il Premio Donna BCC nasce dalla convinzione che il talento femminile sia una risorsa essenziale per la crescita dei nostri territori – ha dichiarato Gianfranco Sasso, Presidente di Banca delle Terre Venete -. Le storie premiate oggi raccontano competenza, coraggio e visione, ma soprattutto la capacità di generare valore condiviso. Come Banca di Credito Cooperativo sentiamo il dovere di sostenere e dare voce a queste esperienze, che rappresentano un esempio concreto di sviluppo inclusivo e responsabile.»

«Il Premio Donna BCC rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e di riflessione sul valore che le donne portano nelle nostre comunità – ha aggiunto Massimo Marchese Ragona, Presidente di Banca San Francesco Credito Cooperativo. Crediamo fermamente che la valorizzazione del talento femminile non sia solo una questione di equità, ma una leva strategica per lo sviluppo economico e sociale dei territori. Il nostro impegno è quello di sostenere percorsi che favoriscano inclusione, innovazione e crescita, perché il futuro delle Banche di Credito Cooperativo è indissolubilmente legato alla capacità di dare spazio alle competenze e alle idee di tutte e tutti.»

Per Teresa Fiordelisi, Presidente di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, «Il Premio Donna è l’occasione per valorizzare un percorso volto a far conoscere, a far emergere, talenti femminili e impegni concreti – nel sociale, nello sport, nella cultura – nella profonda convinzione che valorizzare il talento femminile non sia solo un atto di equità, ma una scelta strategica per lo sviluppo delle nostre comunità. Principi che, come iDEE – Associazione delle donne del Credito Cooperativo, abbracciamo con convinzione. La ricchezza e la pluralità di approcci, di idee e di esperienze, dimostra come il talento femminile possa esprimersi in forme molteplici, affrontando le sfide dei nostri territori da prospettive diverse, complementari e innovative.»

Con il Premio Donna BCC, Banca delle Terre Venete e Banca San Francesco confermano il proprio impegno nel promuovere pari opportunità, inclusione e valorizzazione del capitale umano femminile, rafforzando il ruolo del credito cooperativo come motore di coesione sociale e sviluppo sostenibile.