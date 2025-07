Rischia di annegare a San Leone, trasferito con elisoccorso in codice rosso 

Momenti di panico a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Una 21enne marocchino, residente a Caltanissetta, ha rischiato di annegare nello specchio acqueo antistante allo stabilimento Bellavista e, dopo aver accusato anche un malore, è rimasto diversi minuti privo di sensi. Il primo soccorso è stato prestato dal bagnino che, intervenuto immediatamente, ha eseguito alcune manovre sul malcapitato.

Sul posto sono intervenute in breve tempo anche due ambulanze Gise 118. Il personale medico ha trattato il giovane con un defibrillatore facendogli riprendere il ritmo cardiaco e – successivamente – lo stesso è stato intubato e trasferito nei pressi della pista di pattinaggio sul lungomare Falcone-Borsellino. Ad attenderlo, infatti, c’era un elisoccorso atterrato appositamente. Il ragazzo è stato così trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi ma stabili.