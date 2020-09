Agrigento: truffa su facebook su dispositivi anti Covid, una denuncia

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dalla Polizia per aver truffato il presidente di un’associazione di volontariato di Canicattì, nell’Agrigentino.

Lo scorso maggio la vittima era stata contattata su Facebook da un fantomatico venditore di presidi sanitari che gli aveva proposto la vendita di guanti in lattice a prezzi competitivi. I due si erano così accordati per l’acquisto di 550 confezioni a 1950 euro e la vittima aveva effettuato un bonifico di mille euro come acconto su un conto corrente indicato dal truffatore.

Nei giorni successivi, non ricevendo la merce, l’uomo ha cercato di contattare il venditore su Facebook, ma il profilo era scomparso e aveva così presentato una denuncia.

Le indagini hanno consentito di risalire al conto corrente che risultava associato a una carta postepay evolution e di individuare e denunciare il truffatore.