Cronaca

Anziano investito da moto muore in ospedale

Liotta è stato trasportato all’ospedale Piemonte dove è stato operato. Dopo quattro giorni è deceduto

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, che è morto all’ospedale Piemonte dopo che il 12 settembre scorso era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta a Messina. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un moto che procedeva in direzione monte-mare. Liotta è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Piemonte dove è stato operato. Dopo quattro giorni è deceduto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Tragedia ad Agrigento, malore mentre apre saracinesca dell’asilo: morta educatrice
Cronaca

Anziano investito da moto muore in ospedale
di Giuseppe Castaldo

“La droga del clan Rinzivillo”, tra gli indagati anche un 33enne di Licata
Ultime Notizie

All’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina la messa interforze
Catania

Fermato con la droga nello scooter, arrestato 21enne
Casteltermini

Casteltermini, vasto incendio in località Manganaro: bruciati circa 300 ettari di bosco