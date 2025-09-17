Anziano investito da moto muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, che è morto all’ospedale Piemonte dopo che il 12 settembre scorso era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta a Messina. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un moto che procedeva in direzione monte-mare. Liotta è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Piemonte dove è stato operato. Dopo quattro giorni è deceduto.