Auto travolge pedoni e clienti bar, 4 feriti

Grave incidente questa mattina in piazza Quattro Canti, a Priolo (Siracusa). Sono almeno quattro i feriti, due dei quali in codice rosso. Un giovane, in condizioni critiche, è stato trasferito in elisoccorso a Catania, mentre gli altri sono stati portati all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe improvvisamente sbandato travolgendo pedoni e avventori seduti ai tavolini dei bar, per poi urtare almeno quattro vetture e terminare la corsa sul marciapiede dopo aver abbattuto arredi urbani. Immediato l’intervento di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia municipale e 118. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.