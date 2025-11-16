Cronaca

Auto travolge pedoni e clienti bar, 4 feriti

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grave incidente questa mattina in piazza Quattro Canti, a Priolo (Siracusa). Sono almeno quattro i feriti, due dei quali in codice rosso. Un giovane, in condizioni critiche, è stato trasferito in elisoccorso a Catania, mentre gli altri sono stati portati all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe improvvisamente sbandato travolgendo pedoni e avventori seduti ai tavolini dei bar, per poi urtare almeno quattro vetture e terminare la corsa sul marciapiede dopo aver abbattuto arredi urbani. Immediato l’intervento di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia municipale e 118. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Giornata nazionale degli alberi, nel Parco Livatino due querce per Falcone e Borsellino
Cronaca

Auto travolge pedoni e clienti bar, 4 feriti
dalla Regione

Schifani “Concluderemo questa legislatura, numeri e risultati dalla nostra parte”
dalla Regione

Musumeci, “la Regione Sicilia è fondata sul sistema clientelare”
PRIMO PIANO

Abbandonato e incastrato tra le spine, cagnolino salvato dai Vigili del fuoco (vd)
Canicattì

Minaccia l’avvocato della moglie e finisce in carcere