Droga negli slip arrestato pusher minorenne

I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia cittadina Piazza Verdi di Palermo, nell’abito di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato un palermitano di 16 anni, accusato di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Borgo Nuovo, hanno notato il giovane in compagnia di alcuni ragazzi e, in due occasioni distinte tra loro, hanno visto chiaramente i movimenti del 16enne. Questi dopo aver inserito la mano all’interno dei pantaloni, ha consegnato a due acquirenti dei piccoli involucri, ricevendo un corrispettivo in denaro. Dopo la cessione entrambi gli avventori, hanno approfittato della presenza in strada di una moltitudine di persone, per allontanarsi velocemente tra le vie del Borgo Vecchio. I Carabinieri hanno fermato il giovane pusher che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 19 dosi di crack abilmente occultate all’interno degli slip e della somma di 115 euro in contanti provento verosimilmente dell’attività illecita.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il minorenne inizialmente è stato associato all’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina” e, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.