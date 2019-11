Eversione destra: operazione “Ombre nere”, 19 indagati e perquisizioni a tappeto (vd e ft)

E’ stata battezzata “Ombre nere” l’operazione della Digos di Enna a carico di 19 estremisti di destra indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. Un’inchiesta avviata due anni fa.

“Possiamo avere a disposizione armi e esplosivi, sforneremo soldati pronti a tutto. Presto costituiremo il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori”.

Il nuovo aspirante fuhrer in salsa italiana ha il volto di una donna: di giovani ragazze o di quello di una madre di 45 anni che si definiva ‘sergente di Hitler’. Donne che con i loro suoi seguaci erano pronte ad irrompere in tutta Italia sulla scena dell’estremismo di destra con un proprio soggetto politico mentre sui social si arruolavano nuove leve: ad addestrarli c’era un ex pentito della ‘ndrangheta.

Si avvicina molto ad un romanzo di fantapolitica la vicenda del gruppo di 19 estremisti indagati in tutta Italia, per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva ed istigazione a delinquere. A rivelare il sottobosco filonazista, con un insolito vertice al femminile, sono state le indagini della Digos di Enna e del Servizio antiterrorismo interno che hanno portato a perquisizioni in tutta Italia. Il movimento, farcito di retorica antisemita e xenofoba, affascinava gli estremisti neri da Nord a Sud, dalla Sicilia al Veneto, in varie città come Siracusa, Milano, Bergamo, Genova, Imperia, Livorno, Torino, Cuneo, Padova e tante altre. E tra loro c’erano diverse donne: dall’impiegata di un’azienda, una mamma 45enne originaria di Cittadella che evidentemente conduceva una doppia vita, a una 26enne che avrebbe partecipato e vinto il titolo di ‘Miss Hitler’.

Le adepte del fuhrer spesso vestivano in modo da poter rendere visibili i simboli del loro fanatismo, con svastiche, marchi delle Ss e croci celtiche.

“Io sposerei un ebreo solo per torturarlo giorno dopo giorno”, diceva una di loro. E ancora: “Solo a parlare dei giudei mi viene il prurito, brutte bestie vanno sterminati”. Tra il materiale sequestrato anche volantini con insulti ai parlamentari Emanuele Fiano e Laura Boldrini. Tutti erano in contatto attraverso una chat chiusa denominata “Militia” e finalizzata all’addestramento dei militanti.

In particolare, questo ruolo era affidato ad un pregiudicato calabrese, ex “legionario” ed esponente di spicco della ‘ndrangheta, con un passato da collaboratore di giustizia e già referente di Forza Nuova per il ponente ligure.

“Sono in grado di acquistare armi con un prezzo vantaggioso”, diceva lo ‘ndranghetista, alludendo con altri all’intenzione di “sfornare soldati pronti a tutto” mentre sui social si reclutavano nuovi adepti. Una serie di legami erano stati stretti anche all’estero: il gruppo cercava anche di accreditarsi in diversi circuiti internazionali avviando contatti con organizzazioni di rilievo come “Aryan Withe Machine – C18” (gruppo che ha dei riferimenti ai “Combattenti di Adolf Hitler” ed è espressione del circuito neonazista Blood & Honour inglese) ed il partito d’estrema destra lusitano “Nova Ordem Social”.

E’ stata anche verificata la partecipazione di alcuni componenti alla “Conferenza Nazionalista” svoltasi lo scorso 10 agosto a Lisbona con l’obiettivo di creare un’alleanza transnazionale tra i movimenti d’ispirazione “nazionalsocialista” di Portogallo, Italia Francia e Spagna.

Anche in questo caso ad intervenire a nome del neonato partito nazionalsocialista italiano è stata una donna, che in veste di relatrice alla conferenza attirava l’attenzione dei partecipanti con accese parole antisemite.

Tra i membri del gruppo c’era una 50enne residente nei pressi di Cittadella, nel padovano, impiegata e incensurata. Sul web usava il nickname ‘Sergente maggiore di Hitler’ e a casa sua sono state trovate bandiere con svastiche e fascio littorio e un volantino contro il deputato dem Emanuele Fiano con la scritta a mano ‘Fiano ebreo di merda’. Emerge infatti tra i militanti, rimarcano gli investigatori, un “feroce antisemitismo”, con “commenti e considerazioni di aberrante ferocia, nel quale si giustifica e legittima la politica di sterminio nazista”. Tre indagati sono del milanese: tra loro due donne, una delle quali ha partecipato a un concorso online, sul social network VK, vincendo il titolo di ‘Miss Hitler 2019’. A casa sua sono stati trovati un busto di Mussolini, libri sul giudaismo e sul fascismo. Ventiseienne di Pozzo d’Adda, il 10 agosto ha partecipato a Lisbona a una conferenza che aveva l’obiettivo di creare un’alleanza transnazionale tra i movimenti d’ispirazione nazionalsocialista di Portogallo, Italia, Francia e Spagna. Il gruppo mostrava, secondo gli investigatori, un “elevato grado di fanatismo violento”, puntava ad azioni eversive, ad attacchi a sedi dell’Anpi, e faceva riferimento a una presunta disponibilità di armi ed esplosivi e a canali per avere kashnikov a 150 euro. “A ottobre inizieranno gli addestramenti della milizia nazionalsocialista… sforneremo soldati pronti a tutto”, dice un indagato, mentre un altro esalta il vantaggio di un’organizzazione sostanzialmente clandestina in grado di “formarsi militarmente, avere maggior sicurezza uno dell’altro, potersi muovere lontano da occhi indiscreti, essere veramente di supporto operativo o anche solamente politico alla bisogna, avere dalla nostra l’effetto sorpresa, avere la conoscenza del territorio… quindi colpire e riti