Favara, gravi irregolarità negli uffici comunali di via Beneficenza Mendola: multa da 90 mila euro per il sindaco

Dopo le ispezioni e i controlli ad opera dei Carabinieri e del personale Asp negli uffici comunali distaccati di via Benefiienza Mendola di Favara dove insistono tra gli altri le sezioni anagrafe e stato civile per verificare le condizioni in cui opera il personale dal punto di vista della sicurezza sul luogo di lavoro, condizioni igienico-sanitarie e salubrità dello scorso del 27 aprile scorso arrivano le prime sanzioni e la trasmissione del rapporto investigativo alla procura della Repubblica per le iniziative giudiziarie del caso.

Al centro dell’attività congiunta di Carabinieri e Asp, la verifica delle condizioni minime e indispensabili negli ambienti di lavoro ed ha come destinatario finale di multe e iniziative giudiziarie il sindaco di Favara, Antonio Palumbo nella sua qualità di primo cittadino e datore di lavoro per conto dell’Ente Comune.

Innumerevoli le violazioni contestate al primo cittadino in tema di sicurezza, salute e salubrità nei luoghi di lavoro che hanno già determinato un primo provvedimento sanzionatorio elevando una mega multa pari ad oltre 90 mila euro.

Lungo come detto, l’elenco delle violazioni che ineriscono, tra le altre cose, la nomina di un medico destinato a salvaguardare la salute dei lavoratori, mancanza di bagni, vie di fuga, prevenzione incendi, adeguamento impianti elettrici e molto altro ancora.

