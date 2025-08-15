Cronaca

Ferragosto con rissa in spiaggia: tre accoltellati

Uno dei tre feriti sarebbe in condizioni abbastanza gravi.

Ferragosto da dimenticare con rissa e tre feriti (accoltellati) a Marsala dove centinaia di persone che erano al mare, spiaggia di Sbocco, nel litorale sud di Marsala,  sono state costrette a scappare e porsi al riparo. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare ulteriormente, si è scatenato l’inferno quando è scoppiata una violentissima lite tra un gruppo di marsalesi e un gruppo di stranieri (tunisini secondo alcuni testimoni). L’aggressione sarebbe partita con l’uso di spray urticante, seguita dal lancio di bottiglie, ombrelloni e sedie. Alcune auto parcheggiate nei pressi sono state danneggiate. La lite sarebbe iniziata in spiaggia e proseguita in strada.

Sul posto sono arrivati poliziotti, e carabinieri e tre ambulanze che hanno soccorso i tre feriti. Uno dei tre sarebbe in condizioni abbastanza gravi. La rissa potrebbe essere esplosa per vecchie ruggini tra i due gruppi, che potrebbero essere gli stessi che avevano creato disordini la notte di San Lorenzo, sempre nella spiaggia di Sbocco.

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, è intervenuto con un messaggio per chiarire e rassicurare che «Non corrispondono al vero le voci su presunte sparatorie o decessi. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – che, garantendo un servizio integrato, sono intervenute tempestivamente e in maniera massiccia per ripristinare la sicurezza».
