Porto Empedocle

Sbarcati con Ong a Porto Empedocle, alcuni migranti finiscono in ospedale 

Sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti medici

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Alcuni dei migranti arrivati ieri sera a Porto Empedocle dalla nave ong Mediterranea Saving Humans sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti medici.

A sbarcare sono stati complessivamente 92 migranti, compresi 31 minorenni, soccorsi da nave Mediterranea. Alla ong, che è ancora a Porto Empedocle, era stata notificata una diffida da parte della Capitaneria di Porto Empedocle che intimava alla nave “successivamente allo sbarco dei soli minorenni, di riprendere la navigazione senza ritardo con i restanti migranti a bordo verso il Pos originariamente assegnato e individuato nel porto di Livorno”.

