Finisce con lo scooter contro il guard-rail: muore poco dopo in ospedale

Un uomo di 72 anni, Antonino Moscheo, è morto a Letojanni dopo essere uscito fuori strada mentre era alla guida del suo scooter che ha concluso la sua corsa contro il guard-rail.

Il fatto è avvenuto oggi lungo la Statale in direzione Catania. Stava rientrando a casa. In un primo momento è sembrato che le condizioni della vittima fossero buone, così hanno detto i primi soccorritori, poi l’improvviso e inatteso epilogo: trasportato in ospedale a Taormina, le sue condizioni si sono aggravate causando così la morte.