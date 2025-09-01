Cronaca

Finisce con lo scooter contro il guard-rail: muore poco dopo in ospedale

In un primo momento è sembrato che le condizioni della vittima fossero buone, così hanno detto i primi soccorritori, poi l’improvviso e inatteso epilogo

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 72 anni, Antonino Moscheo, è morto a Letojanni dopo essere uscito fuori strada mentre era alla guida del suo scooter che ha concluso la sua corsa contro il guard-rail.

Il fatto è avvenuto oggi lungo la Statale in direzione Catania. Stava rientrando a casa. In un primo momento è sembrato che le condizioni della vittima fossero buone, così hanno detto i primi soccorritori, poi l’improvviso e inatteso epilogo: trasportato in ospedale a Taormina, le sue condizioni si sono aggravate causando così la morte.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Lampedusa, soccorso un barcone con a bordo 51 migranti e un cadavere
Messina

Scende dal traghetto con 2 chili di hashish e 500 grammi di cocaina, arrestato 
Messina

“Cantieri fantasma”, scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: 11 indagati 
Apertura

Un’altra notte di sangue, due giovani morti in un incidente stradale 
Agrigento

San Leone, disabile preso a pugni dopo aver investito bimbo di 4 anni con scooter elettrico
Agrigento

Ladri svaligiano casa di pensionato a Monserrato, bottino di almeno 10 mila euro 