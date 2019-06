Incidente stradale in galleria: morto finanziere di 48 anni

Un uomo originario di Acireale, nel catanese, è morto in un incidente tra un’auto e una moto nella galleria Canalicchio lungo il tratto dell’autostrada A18 ‘Diramazione di Catania’ al km 1,5, nella carreggiata in direzione Catania centro.

Si tratta di Mario Famoso, 48 anni, appartenente alla Guardia di finanza, che era a bordo della sua moto, una Honda Transalp quando a causa di un contatto con una automobile ha perso il controllo del mezzo ed si è andato a schiantare sull’asfalto.

Il luogo dell’incidente a Canalicchio

Mario Famoso, la vittima

Mario Famoso da anni lavorava nel reparto del Servizio navale della Guardia di Finanza, aveva svolto diverse operazioni marittime e in passato aveva coordinato importanti operazioni di soccorso di migranti nel Mar Mediterraneo partecipando alle missioni Frontex e Triton.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un’ambulanza ma per Mario Famoso non c’è stato nulla da fare. La polizia ha cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e per effettuare i rilievi del caso il traffico è stato deviato da personale dell’Anas.