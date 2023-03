Incidente stradale nel trapanese, 6 morti e un ferito (tutti i nomi)

E’ di sei morti, due donne e quattro uomini, e di un ferito in gravi condizioni il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese.Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte. Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.

Le sei vittime dell’incidente avvenuto sulla strada provinciale 16 del trapanese sono Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Erice, che era alla guida dell’Alfa 159; a bordo del Fiat Doblò viaggiavano i palermitani Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69. In rianimazione nell’ospedale di Trapani è invece ricoverata Maria Pia Giambona di Erice, 34 anni, che era a bordo della 159 con Cipponeri.

Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, appresa “la terribile notizia” dell’incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 16 tra Buseto Palizzolo e Custonaci, nel quale sono morte sei persone, invita tutti a “pregare” per le vittime. “Mi ha afferrato il silenzio della mente e del cuore nella cappella dell’episcopio – dice -. Vedo il valore immenso di ogni persona rivestito di una insidiosa fragilità; il cuore impotente delle nostre città e delle nostre Chiese si unisce ai familiari straziati di questi defunti. Preghiamo per loro: non smettono di essere un tesoro per noi tutti. Chiediamo la pace del cielo per loro – conclude monsignor Fragnelli – e imploriamo con forza uno stile di vita e una qualità di percorsi capaci di proteggere la dignità di ogni essere umano. Alla Madonna chiediamo di insegnarci i passi prudenti dei pellegrini”.