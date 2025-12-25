Intimidazione ad ufficiale di Pg: lumino davanti la porta di casa

I carabinieri di Ravanusa stanno indagando per far luce su un misterioso episodio di intimidazione che ha avuto per vittima un ufficiale di polizia giudiziaria abitante nel comune agrigentino che ha trovato davanti l’uscio di casa un lumino collocato da ignoti (per il momento) malfattori. Anche le ruote dell’auto del malcapitato ufficiale di Pg sono state prese di mira e sono state bucate. Difficile al momento dare un esatto significato al grave episodio intimidatorio. La Procura della Repubblica di Agrigento sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri che sono partite con l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che insistono nella zona del fattaccio. La vittima dell’intimidazione è stata interrogata ed una prima informativa è stata inviata al Procuratore della Repubblica che già si sta occupando di altre intimidazioni commesse a Ravanusa, l’ultima della quale ha avuto per vittima il sindaco Pitrola.