Cronaca

Intimidazione ad ufficiale di Pg: lumino davanti la porta di casa

Anche le ruote dell’auto del malcapitato ufficiale di Pg sono state presse  di mira e sono state bucate.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri di Ravanusa stanno indagando per far luce su un misterioso episodio di intimidazione  che ha avuto per vittima un ufficiale di polizia giudiziaria  abitante nel comune agrigentino che ha trovato davanti l’uscio di casa un lumino  collocato da ignoti (per il momento) malfattori. Anche le ruote dell’auto del malcapitato ufficiale di Pg sono state prese  di mira e sono state bucate. Difficile al momento dare un esatto significato al grave episodio intimidatorio. La Procura della Repubblica di Agrigento sta  coordinando le indagini affidate ai carabinieri che sono partite con l’acquisizione delle immagini  registrate dalle telecamere di videosorveglianza che insistono nella zona del fattaccio. La vittima dell’intimidazione è stata interrogata ed una prima informativa è stata inviata al Procuratore della Repubblica che già si sta occupando di altre intimidazioni commesse a Ravanusa, l’ultima della quale ha avuto per vittima il sindaco Pitrola.

