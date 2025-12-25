Licata
Doni e sorrisi per i piccoli pazienti dell’ospedale di Licata con gli agenti di polizia
In occasione del Natale i poliziotti si sono recati in ospedale
Il personale del Commissariato di Polizia di Licata, in occasione della Vigilia di Natale, ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, per consegnare loro dei doni. Ai medici dell’ospedale in segno di ringraziamento del lavoro svolto e della vicinanza, è stata consegnata una targa di riconoscimento.
Redazione
