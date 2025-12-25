PRIMO PIANO

Viola l’obbligo di dimora a cui era sottoposto, 27enne arrestato e posto ai domiciliari

Il ventisettenne nelle settimane scorse era stato arrestato, e poi rimesso in libertà, perché coinvolto, in concorso con altri soggetti, in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ha violato le prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno arrestato un ventisettenne disoccupato, domiciliato a Canicattì. Data esecuzione all’ordinanza di aggravamento emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, che ha sostituito l’obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

