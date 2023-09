Perde controllo della moto: morto giovane calciatore

Manuel Puglisi, 22 anni, giovane calciatore del Paternò e del Biancavilla ma cresciuto nelle giovanili del Catania è morto stanotte poco prima dell’alba in un incidente stradale nel quartiere di San Cristoforo, in via Pulè. Era a bordo di una moto di grossa cilindrata quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale di Catania, ha perso il controllo del mezzo. Immediatamente sono giunti i soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Momenti di tensione sul luogo dell’incidente perché sono giunti molti tra parenti e amici.