Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi e i Supereroi Acrobatici regalano sorrisi e gioia ai pazienti di Pediatria

I volontari hanno consegnato un buono per acquistare una sedia dedicata ai bambini diabetici

Giornata speciale per i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Doni, sorrisi e acrobazie sono stati regalati dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, guidato dalla Presidente Antonella Morreale, insieme ai Supereroi, soci del Lions Club Agrigento Valle dei Templi e i cuccioli del Club Agrigento Valle dei Templi.

Durante l’evento, è stato consegnato al primario del reparto, dottor Giuseppe Gramaglia, un buono d’ordine di acquisto di una sedia dedicata ai bambini e ragazzi diabetici del Reparto Pediatrico, frutto della generosa raccolta dei Lions e del Cub Club Agrigento Valle dei Templi.

“Un gesto concreto che rappresenta il nostro impegno nel migliorare la vita dei più piccoli.Questi gesti dimostrano che insieme possiamo fare la differenza nella vita dei più piccoli e nella comunità. Ogni piccolo gesto conta”, si legge nella nota del Lions Club. Nell’evento sono stati coinvolti anche i Giovani Controcorrente e i Quartet Folk che hanno allietato l’evento con la loro musica e la loro allegria.

