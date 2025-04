Quattro arresti per rapina e sequestro di persona

I Carabinieri di Belpasso hanno eseguito 4 misure cautelari per la commissione in concorso dei reati di rapina, sequestro di persona e lesioni.

Le indagini sono scaturite in seguito a un episodio avvenuto a Belpasso nel gennaio 2025 ai danni di un 40enne vittima di rapina. Gli erano state sottratte diverse centinaia di euro con violenza e mediante la costrizione a salire su un furgone, per poi essere condotto in una zona di campagna.

Le indagini basata sulle dichiarazioni della vittima e poi con l’analisi di immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza, ha portato all’individuazione dei quattro malviventi. Sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti dai Carabinieri, il Gip ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere per tre degli indagati (Alessio Stimoli, 25 anni, Giuseppe Musumeci, 54 anni; Santo Pulvirenti, 25 anni) e gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un quarto indagato (Gabriele Salvatore Stimoli, 27 anni).