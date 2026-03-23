Cronaca

Referendum: rilevatore muore durante operazioni elettorali

Il cordoglio del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore ai Servizi elettorali Dario Falzone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di stamattina di Flaminio Puma, architetto del Comune di Palermo, in servizio presso l’Ufficio traffico e mobilità urbana, che durante le operazioni elettorali ha svolto l’incarico di rilevatore di dati all’Istituto comprensivo Scelsa di via Giovanni Villani, dove è stato improvvisamente colto da un malore”.

Lo dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi elettorali Dario Falzone. “In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, esprimendo la nostra più sentita vicinanza per una perdita che colpisce profondamente”, concludono.

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