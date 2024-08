Sbanda con l’auto e finisce contro muro, morto Giuseppe Barbera

Un incidente stradale mortale si è verificato stamattina all’alba sulla strada provinciale 81 che collega Castelvetrano alla frazione di Triscina. A perdere la vita è stato Giuseppe Barbera, 67 anni, gestore del bar all’interno dell’ospedale di Castelvetrano.

L’uomo era alla guida della sua Ford Festa quando, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un vecchio fabbricato rurale. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.