Si schianta con l’auto contro un muro, morto 46enne

Sui rilievi sono al lavoro la Polizia municipale e i carabinieri.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Antonio Coppola, 46 anni, residente a Valderice, è morto a Trapani schiantandosi con la sua Ford Fiesta contro un muro mentre stava percorrendo via Virgilio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Per cause ancora da chiarire, l’auto è finita contro un muretto nei pressi del Mercato Amico. Nessun altro veicolo coinvolto, nessun segno di frenata.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sui rilievi sono al lavoro la Polizia municipale e i carabinieri. Si ipotizza un colpo di sonno, un malore o un guasto meccanico.

