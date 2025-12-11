Paolo Buonvino con le sue amate colonne sonore live nei teatri ad Enna ed Agrigento

Dopo il successo del tour estivo Paolo Buonvino dal 14 marzo torna live con “PAOLO BUONVINO LIVE – LA MUSICA OLTRE LE STORIE”, concerto in cui eseguirà dal vivo le sue colonne sonore più amate, arricchite da nuovi e suggestivi arrangiamenti. La prima data è in programma a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

A seguire il tour arriverà anche in Sicilia con due date in calendario realizzate da Puntoeacapo Srl: la prima il 9 aprile a Enna al Teatro F. P. Neglia e sarà organizzata in collaborazione con il Comune di Enna. Il secondo appuntamento live si terrà il 10 aprile ad Agrigento al Teatro Pirandello.

I biglietti sono disponibili in prevendita da giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 14.00 sui circuiti abituali.

Nel live le note si liberano dalle immagini per cui erano nate e tornano per raccontare l’iniziale ispirazione del compositore, incontrando lo spettatore in una terra di mezzo. Un viaggio musicale che attraverserà alcune delle sue opere più iconiche, da “L’ultimo bacio” a “Caos calmo”, da “Romanzo Criminale” a “A casa tutti bene” da “Medici: Masters of Florence” a “La Matassa”, fino alla più recente composizione per “Il Gattopardo”, la serie Netflix e altri ancora.

Sul palco, Paolo Buonvino (pianoforte ed elettronica) sarà affiancato da un ensemble di otto musicisti d’eccezione: un trio d’archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce. Ad arricchire la performance anche un pianoforte Disklavier.

L’esperienza visiva sarà altrettanto immersiva, grazie a una raffinata regia di luci progettata per fondersi con la narrazione musicale, enfatizzando la centralità della musica e trasformando ogni istante in una colonna sonora intima e personale per ogni spettatore.

Un evento unico e imperdibile per tutti gli amanti della grande musica da film e delle emozioni dal vivo.

Dopo la prima data romana e prima di approdare in Sicilia, “PAOLO BUONVINO LIVE 2026 – LA MUSICA OLTRE LE STORIE” sarà il 28 marzo a Vicenza al Teatro Olimpico, il 30 marzo a Bologna al Teatro Duse, il 31 marzo a Firenze, al Teatro Puccini.

“Ho sempre vissuto la musica come un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno. Questo concerto nasce dal desiderio profondo di creare un momento di condivisione autentica, in cui le mie composizioni possano respirare oltre le immagini per cui sono nate, trovando nuove forme di espressione e dialogo con il pubblico.

Ogni melodia è il frammento di un viaggio, una traccia sonora che ha dato voce a storie sul grande e piccolo schermo, ma è anche parte del mio stesso cammino. Con questo live, voglio restituire alla musica la sua energia originaria, permettendole di vibrare nella sua essenza più pura, libera di raccontare nuove emozioni.”