Travolto da mezzo meccanico: morto 61enne

Tragedia sul lavoro a Messina. Un uomo di 61 anni è morto nella zona artigianale di Larderia Inferiore. La vittima, titolare di una ditta individuale, stava eseguendo lavori di ammodernamento tecnologico all’interno di un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti, quando è stato travolto da un mezzo meccanico in manovra.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l’autista del mezzo non si sarebbe accorto della sua presenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, che hanno avviato gli accertamenti sentendo i colleghi di lavoro della vittima. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo.

(foto www,gazzettadelsud.it)