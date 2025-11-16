Canicattì

Minaccia l’avvocato della moglie e finisce in carcere

L’arresto è stato disposto dalla Corte d'Appello di Palermo

Pubblicato 35 minuti fa
Redazione

E’ finito direttamente in carcere a causa dell’aggravamento della misura cautelare un canicattinese di 40 anni, già detenuto seppur ai domiciliari. L’arresto è stato disposto dalla Corte d’Appello di Palermo, dopo che l’uomo è stato denunciato dall’avvocato che difende la moglie in un processo per maltrattamenti in famiglia.

L’accusa formalizzata per il 40enne canicattinese è di minacce gravi. Accusa che lo ha portato nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

