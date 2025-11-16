Altri due morti, in altrettanti incidenti, lungo le strade siciliane
Lunga scia di sangue nella Giornata delle vittime della strada, dedicata alla sicurezza stradale
Nel giorno della Giornata delle vittime della strada, dedicata alla sicurezza stradale altri tre morti sulle strade siciliane. Del ragazzino morto ieri sera a Montevago vi abbiamo già dato conto. Stamani altri due incidenti mortali: l’ultimo è avvenuto alle 15 lungo l’autostrada A18 in direzione Catania: un 50enne, nato a Milano e residente a Siracusa, circa 600 metri prima del casello di San Gregorio, è stato investito dopo essere sceso dall’auto, ferma a bordo strada per una foratura. L’uomo aveva già chiamato il carro attrezzi per il soccorso e la Polizia stradale. Prima che la pattuglia arrivasse l’uomo è sceso dall’auto per controllare ed è stato investito da un’auto in corsa. A nulla è servito l’arrivo dell’ambulanza del 118: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.
L’altra vittima, un motociclista di 38 anni, V. D., originario di Palermo, si registra nella tarda mattinata di oggi a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Ss 117, tra Santo Stefano di Camastra e Reitano. Fatale l’impatto con un’autovettura condotta da una donna di Mistretta nei pressi del viadotto Colonna, in territorio di Reitano.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immediatamente richiesto l’attivazione dell’elisoccorso. Ogni tentativo di soccorso si è però rivelato inutile: il 38enne è deceduto poco dopo lo scontro.
