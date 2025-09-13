Cronaca

Trovati con manganello e coltello a scatto: denunciati

Carabinieri hanno organizzato dei servizi con l’utilizzo di pattuglie nei punti “caldi”

Pubblicato 34 secondi fa
Da Redazione

Nell’ambito delle attività preventive disposte dal Comando Provinciale dell’Arma per garantire sicurezza e rispetto delle regole, specialmente nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 31enne ed un 19enne per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”. A tal fine, infatti, proprio per scongiurare l’eventuale verificarsi di episodi violenti correlati alla cd. “movida” biancavillese, i Carabinieri hanno organizzato dei servizi con l’utilizzo di pattuglie nei punti “caldi”.  Ed è proprio in via Vittorio Emanuele che i militari hanno deciso di controllare un giovane che è stato visto transitare, a bordo della sua utilitaria, con il volume dell’autoradio ad altissimo volume.

I Carabinieri hanno intimato l‘alt al conducente che, una volta sceso, è stato identificato per un 19enne del posto il quale, sin da subito ha mostrato un atteggiamento insofferente e infastidito dal controllo dei militari.

Poco dopo, al termine della perquisizione veicolare i Carabinieri hanno compreso il motivo della sua irrequietezza perché, sotto al sedile anteriore lato passeggero, hanno trovato un manganello artigianale in legno della lunghezza di 50 centimetri che è stato sequestrato.  

I Carabinieri hanno poi proceduto ad un altro controllo, effettuato nei confronti di un uomo che a piedi stava attraversando la strada. Durante le fasi dell’identificazione l’uomo, poi identificato per un 31enne, si è mostrato agitato e nervoso ed in effetti i militari gli hanno trovato, in una tasca dei pantaloni, un coltello a scatto della lunghezza totale di 16 centimetri di cui solo 8 di lama, naturalmente, sottoposto a sequestro.

Dopo aver sequestrato entrambi gli oggetti il cui porto è illegale i militari, hanno quindi deferito all’Autorità entrambi gli uomini.

