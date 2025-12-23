“A Cena con gli Scrittori”, prossimo appuntamento con il giornalista Carmelo Sardo

Dopo il successo della prima fase di “A Cena con gli Scrittori”, il progetto culturale ideato da Beniamino Biondi e promosso in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Casa Diodoros torna con un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea siciliana. Il 27 dicembre sarà protagonista Carmelo Sardo, giornalista e scrittore tra i più apprezzati del panorama narrativo nazionale, capace di raccontare la Sicilia e l’Italia con uno sguardo lucido, profondo e fortemente empatico.

Carmelo Sardo ha costruito nel tempo una voce autorevole e originale, che unisce il rigore del giornalismo alla sensibilità della narrazione letteraria. Autore di romanzi e saggi di grande successo, le sue opere affrontano temi civili e sociali con uno stile intenso e coinvolgente. È stato a lungo firma di importanti testate nazionali e i suoi libri hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi e un ampio consenso di pubblico e critica.

Le letture, tratte da alcune delle opere più significative di Sardo, saranno affidate allo stesso scrittore, interprete capace di restituire voce, ritmo e profondità alle atmosfere del suo mondo narrativo. Le letture accompagneranno i partecipanti all’interno delle pagine dello scrittore, introducendo personaggi, emozioni e riflessioni che diventeranno parte integrante del percorso esperienziale della cena.

Subito dopo, il menù curato da Casa Diodoros proporrà sapori pensati per amplificare le suggestioni emerse dalle parole: piatti della tradizione reinterpretati, materie prime del territorio e abbinamenti che dialogano con i temi, i luoghi e la sensibilità della scrittura di Carmelo Sardo, che dialogherà in alcuni momenti della serata con Beniamino Biondi e con gli ospiti a cena.

Con questo appuntamento, “A Cena con gli Scrittori” conferma la sua vocazione: fare di Casa Diodoros un luogo della mente oltre che della convivialità, uno spazio dove il cibo e la parola diventano strumenti di conoscenza, relazione e scoperta. Nel cuore della Valle dei Templi, uno dei siti più straordinari del Mediterraneo, la letteratura si fa esperienza concreta, condivisa e viva.