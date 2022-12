A Porto Empedocle la casetta di babbo natale

Il gruppo AGESCI di Porto Empedocle ha organizzato un evento a sfondo benefico in due serate.

Nei giorni 22 e 23 dicembre, infatti, sarà possibile visitare la Casetta di Babbo Natale e godere della tipica atmosfera natalizia fatta di musica, giochi e degustazioni.

Durante le serate evento si potrà anche approfittare di un mercatino natalizio dove trovare piccoli doni da regalare e per tutti vi sarà una bellissima sorpresa.

La Casetta di Babbo Natale si trova presso la base Scout a Porto Empedocle, accanto la chiesa di San Giuseppe Lavoratore, presso la zona dei Grandi Lavori.

L’orario di apertura è dalle ore 17.30 alle 23.00.

L’ingresso è libero ma sono gradite offerte.

Appuntamento, dunque, nei giorni 22 e 23 dicembre 2022 con gli Elfi della Casetta di Babbo Natale che aspettano i visitatori per condividere allegria, serenità e spirito natalizio.