A San Leone lo spettacolo musicale “Noti e stelle”

L’associazione culturale “Tinturia Play” presenta lo spettacolo musicale intitolato “Noti e stelle”, un concerto che mette insieme giovani talenti del territorio con alcuni musicisti ormai affermati, che si svolgerà venerdì 14 giugno, alle 21 in piazzale Giglia a San Leone.

A presentarli sul palco sarà Riccardo GaZ, speaker di Radio Vela, ex Radio Capital, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Mandorlo in fiore come presentatore ufficiale dell’evento con Chiara Squaglia di “Striscia la notizia”.

Il concerto sarà diretto artisticamente da Angelo Spataro co-fondatore e batterista dei “Tinturia”. Tra gli artisti ospiti figura Samuel Pietrasanta, noto per le sue partecipazioni a Sanremo Giovani e The Voice. Gli altri saranno svelati a sorpresa durante lo show. La manifestazione è patrocinata dall’assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo e dal Comune di Agrigento. L’Associazione culturale “Tinturia Play” è impegnata nella promozione della cultura della musica e dell’arte in generale. Con questo evento intende offrire visibilità ai giovani artisti creando un ponte tra generazioni e stili musicali differenti.

La partecipazione al concerto è gratuita.