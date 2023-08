A San Marco RestArt23 il giornalista e scrittore Accursio Sabella

Giornalista politico da 20 anni, Accursio Sabella sarà domani sera ospite del tradizionale appuntamento settimanale di San Marco RestaArt23 organizzato dal Comitato Provinciale Asi e in programma alle ore 19 nella struttura turistica Bono Vacanze di Sciacca.

All’amico e collega che ha iniziato la sua attività giornalistica a Sciacca prima di trasferirsi a Palermo, Giuseppe Recca chiederà di parlare del sul libro “Dalla parte giusta” uscito lo scorso giugno, un interessante racconto di fantasia nel quale l’autore ha trasferito molte delle sue conoscenze nei corridoi dei palazzi dove la politica gestisce il potere.

Si tratta del primo romanzo di Sabella, che per diversi anni è stato giornalista d’inchiesta a Live Sicilia, giornale on line del quale è poi diventato direttore per due anni, prima di trasferirsi a Roma con l’incarico di vice capo della comunicazione di un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati.