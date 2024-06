Ad Agrigento Adriano Sofri presenta il libro “C’era la guerra in Cecenia”

Domenica 9 giugno 2024 alle 18.30 il centro culturale “Pier Paolo Pasolini” organizzerà un incontro con il giornalista e scrittore Adriano Sofri. L’evento si terrà presso “Le Fabbriche” di piazza San Francesco 1 ad Agrigento.

Interverranno Vittorio Alessandro e Giandomenico Vivacqua.

Lo scrittore triestino arriva ad Agrigento in occasione della presentazione del libro “C’era la guerra in Cecenia” edito da Sellerio, in questi giorni in calendario a Palermo per la rassegna ‘Una marina di libri’.

Nel 1996, per “L’Espresso” e il programma televisivo “Mixer”, Sofri andò avventurosamente nel Caucaso, in Cecenia. C’era una guerra spietata e insieme inverosimile: la Federazione russa contro un paese grande quanto una media regione italiana e con una popolazione di poco superiore al milione di persone.

Il libro è un diario di guerra che non è stato pubblicato per più di venticinque anni, per paura di mettere in pericolo qualcuna o qualcuno dei personaggi coinvolti di quella tormentata parte di mondo e che è stato pubblicato adesso perché nel frattempo è scoppiata la guerra in Ucraina.

Ingresso libero.