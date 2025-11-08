Ad Agrigento la mostra fotografica “I Grant you refuge”

“I GRANT YOU REFUGE” è una mostra fotografica collettiva che raccoglie scatti di fotografi da Gaza e che “si propone di dare voce e visibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo”. In esposizione le straordinarie immagini fornite da sei fotografi della Striscia di Gaza: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi AlTabatibi. Il titolo trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nella sua casa nel sud di Gaza da un raid israeliano il 20 ottobre 2023.

La mostra è stata curata da Paolo Patruno, fotografo e filmmaker documentarista, che ha viaggiato attraverso l’Africa per più di dieci anni, documentando temi che riguardano i diritti umani e la salute materna. I suoi lavori hanno ricevuto riconoscimenti e premi a livello internazionale. Dal 2011 sta lavorando a un progetto a lungo termine chiamato “BIRTH IS A DREAM” che mira a documentare e sensibilizzare sulla salute materna in Africa.

L’iniziativa è promossa dal Comitato AGRIGENTO per Palestina, un gruppo libero e apolitico che ha come missione principale “quella di diffondere la verità e di promuovere la pace a Gaza e in tutta la Palestina nel pieno rispetto del Diritto Internazionale e in difesa dei Diritti Umani, contro il Genocidio”.

Lo stesso Comitato ha anche organizzato, nelle scorse settimane, un presidio permanente pacifico davanti alla Prefettura di Agrigento per il cessate il fuoco a Gaza.

“I Grant You Refuge” – Fotografi da Gaza, sarà visitabile dal 22 novembre al 13 dicembre al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini, di Agrigento, una anteprima della Mostra è in programma il prossimo 15 novembre alla Cattedrale di Agrigento