Ad Agrigento la mostra fotografica “I Grant you refuge”
In esposizione al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini le straordinarie immagini fornite da sei fotografi della Striscia di Gaza
“I GRANT YOU REFUGE” è una mostra fotografica collettiva che raccoglie scatti di fotografi da Gaza e che “si propone di dare voce e visibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo”. In esposizione le straordinarie immagini fornite da sei fotografi della Striscia di Gaza: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi AlTabatibi. Il titolo trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nella sua casa nel sud di Gaza da un raid israeliano il 20 ottobre 2023.
La mostra è stata curata da Paolo Patruno, fotografo e filmmaker documentarista, che ha viaggiato attraverso l’Africa per più di dieci anni, documentando temi che riguardano i diritti umani e la salute materna. I suoi lavori hanno ricevuto riconoscimenti e premi a livello internazionale. Dal 2011 sta lavorando a un progetto a lungo termine chiamato “BIRTH IS A DREAM” che mira a documentare e sensibilizzare sulla salute materna in Africa.
L’iniziativa è promossa dal Comitato AGRIGENTO per Palestina, un gruppo libero e apolitico che ha come missione principale “quella di diffondere la verità e di promuovere la pace a Gaza e in tutta la Palestina nel pieno rispetto del Diritto Internazionale e in difesa dei Diritti Umani, contro il Genocidio”.
Lo stesso Comitato ha anche organizzato, nelle scorse settimane, un presidio permanente pacifico davanti alla Prefettura di Agrigento per il cessate il fuoco a Gaza.
“I Grant You Refuge” – Fotografi da Gaza, sarà visitabile dal 22 novembre al 13 dicembre al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini, di Agrigento, una anteprima della Mostra è in programma il prossimo 15 novembre alla Cattedrale di Agrigento