Si ribalta con il camion lungo la Ss284, autista estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale
Attualmente l'uomo si trova al Trauma Center
Nella mattinata di ieri sulla Strada Statale 284 Occidentale Etnea, nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia, nel Catanese, un camion si è ribaltato, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il conducente, un 66enne di Belpasso, è rimasto inevitabilmente ferito a causa del forte impatto e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della vicina Paternò e i sanitari del 118, che hanno condotto l’uomo all’ospedale Cannizzaro. Attualmente l’uomo si trova al Trauma Center, dove è arrivato in codice rosso per via del politrauma riportato, ma vigile e cosciente. Sono al momento in corso le terapie per il trattamento delle ferite e per valutare l’eventuale ricovero. (Foto Corriere Etneo)