Ad Agrigento la presentazione del libro di poesie “Castelli in aria”

La presentazione del libro di poesie “Castelli in aria” di Stefano Gentili si terrà oggi alle ore 17.30 presso lo spazio eventi Immagina in via Cesare Battisti 9 ad Agrigento.

L’evento culturale sarà moderato dall’avvocata Paola Gaglio e vedrà la partecipazione di ospiti di grande spessore intellettuale come l’autore stesso, Stefano Gentili, e il critico letterario Nuccio Mula.

La poesia di Gentili, che spazia tra i temi dell’amore, della sofferenza e della vita, è una fresca e innovativa interpretazione della tradizione lirica italiana. Con le sue parole evocative, il poeta riesce a condurre il lettore in un viaggio emozionante alla scoperta di mondi fantastici, ma anche di riflessioni profonde sulla vita.

Il libro “Castelli in aria” rappresenta una raccolta di poesie che offre un’esperienza letteraria unica e coinvolgente, in grado di lasciare un segno duraturo nel cuore dei lettori.

L’evento si preannuncia come una serata speciale, in cui gli amanti della poesia potranno immergersi in un mondo di bellezza e di emozioni, lasciandosi trasportare dalle parole di un autore di grande talento come Stefano Gentili.

Non mancate alla presentazione di “Castelli in aria” di Stefano Gentili, un’occasione imperdibile per scoprire una nuova voce della poesia italiana contemporanea.