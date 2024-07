Ad Agrigento si presenta il libro “Di un padre” di Valeria Mancarella

Nuova presentazione del secondo libro di Valeria Mancarella dal titolo “Di un padre” ad Agrigento in Piazza Livatino nel quartiere di Fontanelle. L’evento si terrà domani 17 Luglio alle ore 21:00, organizzato dall’Associazione “Fontanelle Insieme”.

Dopo l’esordio letterario di “Racconti sospesi” Valeria Mancarella presenta “Di un padre” di pubblicato da Lupi editore.

L’evento è moderato dal giornalista Angelo Palillo, l’intervista dell’autrice è a cura della professoressa Carmela Cufaro. Emanuele Montalbano porterà i saluti dell’Associazione “Fontanelle Insieme”.

Valeria Mancarella è una docente di lettere che vive ad Agrigento con la sua famiglia da circa due anni, dopo aver concluso un’esperienza professionale e umana di vent’anni in Lombardia.

Nella formula che le è congeniale, quella dell’invenzione che si finge realtà, la Mancarella torna, dopo “Racconti sospesi”, nell’intricato rapporto filiale, con un dialogo a più voci. Il libro è composto da 14 quattordici capitoli dove sette padri e sette figli cercano un dialogo intergenerazionale, a volte turbolento.

Questo è “Di un padre”: la confessione di padri e figli che cercano a fatica un’identità perché spesso i loro ruoli si confondono.

“Allora insegnami ad imitarti almeno. Se non sarò uguale a te, proverò a seguirti, però, non lasciarmi mai indietro”. La frase, citazione da uno dei racconti, potrebbe essere pronunciata da adulti o adolescenti, che reclamano un accordo a metà strada o avanzano una richiesta di manifestazione d’affetto. Queste ed altre letture saranno svolte durante l’incontro, nel corso del quale non mancherà lo spazio dedicato alle domande dei presenti.