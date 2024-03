Agrigento, la Camera di Commercio organizza la Giornata dell’economia 2024

La Camera di commercio di Agrigento organizza la Giornata dell’economia 2024 sul tema Una nuova cultura d’impresa. L’incontro si terrà martedì 12 marzo, con inizio alle ore 10 presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Agrigento a Villa Genuardi. Il programma prevede i saluti di Gianfranco Tuzzolino Presidente del Polo Universitario di Agrigento, di Giuseppe Termine Commissario straordinario CCIAA di Agrigento, di Giuseppe Pace Presidente Unioncamere Sicilia e di Francesco Miccichè Sindaco di Agrigento.

Dopo l’introduzione di Gianfranco Latino Segretario Generale CCIAA di Agrigento ci saranno le comunicazioni di Adolfo Urso Ministro del Made in Italy, Alessandro Cacciato Digital Promoter della Pro.Gest., di Giacomo Minio Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 e di Sergio Attard Direttore della sede di Agrigento della Banca d’Italia. A seguire gli interventi programmati di alcuni presidenti nazionali di associazioni di categoria tra i quali Massimiliano Giansanti Presidente di Confagricoltura, Dario Costantini Presidente di CNA , Patrizia Di Dio V.Presidente di Confcommercio e Alessio Lattuca Presidente di Confimpresa Euromed. Le conclusioni sono affidate a Edy Tamajo Assessore Regionale A.A.P.P. Sicilia

“Quest’anno – dichiara il Commissario straordinario della CCIAA Giuseppe Termine – abbiamo scelto di confrontarci con il tema di una nuova cultura d’impresa nella consapevolezza che per affrontare le sfide di oggi occorre un nuovo approccio che sappia guardare più verso l’idea di progresso rispetto a quella di sviluppo. Avremo il privilegio di farlo con alcuni vertici nazionali di associazioni di categoria che rappresentano i settori portanti dell’economia locale. Lo faremo partendo dai dati che ci consegnano gli indicatori economici e con la consapevolezza che il concetto di sviluppo e quello di progresso sono spesso associati tra loro, ma in realtà rappresentano due realtà abbastanza diverse. Mentre lo sviluppo può essere inteso come una crescita economica di una società, il progresso riguarda un miglioramento costante e sostenibile negli aspetti sociali, ambientali e culturali. In questa giornata, ci sforziamo di esplorare il rapporto tra sviluppo e progresso, evidenziando le sfide che si presentano nel perseguire entrambi gli obiettivi per metterli a servizio di una nuova cultura d’impresa.”