Agrigento, lo scrittore Alessandro D’Avenia incontra gli studenti del Liceo Empedocle

Lo scrittore Alessandro D’Avenia sarà al Teatro Pirandello di Agrigento giorno 22 febbraio alle ore 10.30 per incontrare gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle sui temi del suo ultimo romanzo Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali (Mondadori, 2023).

Alessandro D’Avenia ripercorre i ventiquattro canti del poema come un’arte di vivere, e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Ci accompagna attraverso l’opera come studioso di Lettere classiche che l’ha eletta a suo principale ambito d’interesse, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, come intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo. E nel raccontarci le peripezie di Ulisse vi ritrova la propria esperienza personale e il percorso di ogni uomo verso il proprio originale compimento esistenziale. Se abbiamo perso la gioia della nostra odissea, rileggere l’Odissea è il modo migliore per “fare ritorno”. Allora resistere non è rimanere fermi, ma ri-esistere: nascere. Questa è l’arte di essere mortali.