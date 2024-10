Agrigento, lo scrittore Francesco Carofiglio incontra gli studenti del Liceo Classico

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle continua la sua attività nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” e il 31 ottobre 2024 alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico, avrà modo di dialogare con lo scrittore Francesco Carofiglio. La comunità scolastica ritiene di fondamentale importanza il lavoro che gli studenti compiono dietro le quinte ed in sinergia con i loro docenti, poiché è a partire dalle pagine di un libro che si stimola quella curiositas capace di sviluppare un forte senso critico nei confronti della scrittura stessa. In particolare, gli studenti delle terze classi discuteranno con l’autore attraverso il romanzo “La stagione bella” (ed. Garzanti). Carofiglio, con il suo stile inconfondibile, intreccia temi di perdita, memoria e speranza, invitando il lettore a riflettere sulle scelte che modellano le nostre vite. Viola, la protagonista del romanzo, rappresenta una figura universale di resilienza e scoperta di sé, in un viaggio che porta il lettore a tuffarsi nelle profondità dell’anima e a ritrovarsi.