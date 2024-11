Agrigento, si presenta l’ottava stagione del Teatro da Camera al Circolo Empedocleo

Venerdì 22 novembre alle ore 11:00, presso il Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento, sito in via Atenea, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’ottava stagione del Teatro da Camera. La rassegna teatrale è promossa in collaborazione tra il Circolo Culturale Empedocleo, diretto da Giuseppe Adamo, e il “Pirandello Stable Festival”, sotto la direzione artistica del regista Mario Gaziano.

Durante l’incontro verrà presentato il calendario degli eventi teatrali che prenderanno il via il prossimo 30 novembre. La rassegna prevede un ricco programma di spettacoli e performance teatrali che valorizzeranno il teatro da camera e offriranno al pubblico momenti di cultura, riflessione e intrattenimento di alta qualità.

Saranno presenti alla conferenza stampa il presidente del Circolo Culturale Empedocleo, Giuseppe Adamo, il prof. Mario Gaziano e alcuni degli attori protagonisti degli spettacoli in cartellone, che offriranno una panoramica degli appuntamenti previsti e risponderanno alle domande dei giornalisti.

L’invito è rivolto a tutte le redazioni interessate e ai rappresentanti della stampa locale per conoscere nel dettaglio le iniziative culturali che arricchiranno la scena teatrale di Agrigento nei prossimi mesi.