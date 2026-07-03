Agrigento, torna il concorso “Fotografa San Calogero” 

Con il ritorno della Festa di San Calogero prende il via anche una nuova edizione del concorso fotografico “Fotografa San Calogero”. Dopo il successo del contest dedicato al Mandorlo in Fiore, AgrigentoOggi invita ancora una volta appassionati e professionisti a raccontare, attraverso i loro scatti, uno degli eventi più sentiti e partecipati della tradizione agrigentina.Come già avvenuto per il concorso del Mandorlo in Fiore, i partecipanti potranno caricare gratuitamente le proprie fotografie direttamente sul sito AgrigentoOggi.it, seguendo le modalità indicate nella sezione dedicata.

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 8 agosto in una location d’eccezione: la Fattoria Valle dei Templi, immersa nel cuore della Valle dei Templi, tra la Valle di Goethe, le chiese rupestri e l’antico acquedotto greco. Un luogo unico, capace di coniugare natura, storia e paesaggio, con una straordinaria vista sui monumenti della città antica.

La scelta della Fattoria Valle dei Templi non è casuale. Oggi una fattoria non è più soltanto il luogo delle tradizionali scampagnate, ma uno spazio vivo, aperto al territorio, capace di creare occasioni di incontro, cultura e condivisione. Un punto di riferimento che valorizza il dialogo tra la città e il suo straordinario patrimonio storico e naturalistico. Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale anche perché il concorso, ideato dal direttore di AgrigentoOggi, il giornalista Domenico Vecchio, è ormai diventato un appuntamento storico. La manifestazione viene organizzata dal 2010 e, nel corso degli anni, ha contribuito a costruire un prezioso archivio fotografico delle principali tradizioni popolari di Agrigento, diventando un importante strumento di promozione turistica.

Accanto ai premi fotografici sarà conferito anche il riconoscimento “Orgoglio Siciliano oltre confine”, destinato a personalità che si sono distinte per aver portato nel mondo i valori, l’identità e l’eccellenza imprenditoriale della Sicilia. Una serata che unirà fotografia, cultura, territorio e storie di successo, nel segno della valorizzazione delle eccellenze siciliane.