Centrodestra in crisi, Sbardella (FDI): “Per ripartire devono uscire di scena certi personaggi”

“C’è poco da commentare”. Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, è stato per tutta la campagna elettorale per le amministrative l’uomo della mediazione. Ha cercato di trovare una sintesi tra l’asse Di Mauro-Gallo e Lega e Dc fino alla fine, consapevole forse anche che i fatti locali avrebbero potuto avere ricadute più ampie. Oggi che alla fine lo strappo si è consumato “in casa” con l’elezione a presidente del Consiglio comunale di Giovanni Civiltà, arrivato alla poltrona più alta grazie ai voti di Mpa e Forza Italia, escludendo però dai giochi proprio Fratelli d’Italia, non nasconde l’amarezza. “Certamente mi è dispiaciuto quanto successo, anche perché Lega e Dc hanno dimostrato più interesse a trovare l’unità di quanto abbiano fatto i nostri ex alleati – ci spiega -. Purtroppo ci sono soggetti che quando puntano i piedi non vogliono più scendere a patti con nessuno. Noi, dal canto nostro, abbiamo sempre cercato l’unità, anche in campagna elettorale, ma oggi riscontriamo che è un’esigenza che non avvertiamo tutti”.

E proprio sulle recenti amministrative e sul risultato disastroso del centrodestra Sbardella non fa sconti soprattutto nell’individuare le responsabilità. “Ci hanno costretto – dice – ad accettare un candidato sindaco che gli agrigentini hanno giudicato modesto e che ha portato ad un risultato altrettanto modesto”. Ma dopo i fatti di Agrigento ci sarà un confronto regionale? La risposta è no. “C’è poco da chiarire, certamente è un fatto locale e io guardo ad altro – conclude -. Certo è che il centrodestra di Agrigento potrà ripartire solo dopo che alcuni personaggi usciranno di scena”. Chi siano i personaggi Sbardella non lo chiarisce, ma i nomi di Roberto Di Mauro e Riccardo Gallo sono lì, sulla punta della lingua.